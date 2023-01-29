ريال سوسيداد بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

الأحد 29/يناير/2023 - 09:29 م

أعلن إيمانول الجواسيل المدير الفني لنادي ريال سوسيداد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق ريال مدريد، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة، على ملعب سانتياجو برنانبيو، وأعتمد الجواسيل على الثنائي الهجومي المكون من ألكسندر سورلوث وميكيل أويارزابال.

ويبدأ ويبدأ ريال سوسيداد المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.

خط الدفاع: أرتيز إيلوستوندو - إيجور زوبيلديا - روبين لو نورماند - ايهين مونيوز.

خط الوسط: برايس مينديز - مارتن زوبيميندي - آسيير إياراماندي - تاكيفوسا كوبو.

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - ميكيل اويارزابال.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.