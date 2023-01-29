ليوناردو ديني يكتب: دروس مؤتمر المناخ.. دعونا نؤسس «مجلس أمن بيئي للأمم المتحدة»

الأحد 29/يناير/2023 - 08:43 م

مصر تنتج وتصدر طاقة شمسية نظيفة عالية الجودة ويمكن أن تدعم أوروبا فى أوقات أزمة الطاقة الخطيرة



الطبيعة هى أغلى خير تمتلكه البشرية، ومع ذلك يفعل الإنسان كل شىء لإحداث ضرر للبيئة وبالتالى للطبيعة.. لذا فإن العالم الأكثر خضرة سيكون موردًا عالميًا مشتركًا، ولكن نظرًا لأن الجنس البشرى أنشأ الأمم المتحدة بعد حربين عالميتين، فلن يتخذ قرارات ملموسة بشأن المناخ إلا بعد فوات الأوان.



على الرغم من الحكمة الشرقية التى يضرب بها المثل، كان موقف الصين فى قمة شرم الشيخ الأخيرة فى مصر بشأن تغير المناخ - مؤتمر الأطراف ٢٧ – غير مدروس؛ فالصين وعدد من الدول الأخرى تعارض إنشاء صندوق تبرعات عالمى للشعوب والدول المتضررة من تغير المناخ، والذى تمت الموافقة عليه فى المرة الأخيرة بشكل مفاجىء، بفضل التصميم العنيد للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومبادرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز.

مع ذلك، كانت القمة بناءة بشكل جزئى، كما كانت قمة باريس قبل بضع سنوات. فى الواقع، لم يتم حل المشكلة الرئيسية المتمثلة فى الحد من التلوث وتدهور المناخ فى وقت قصير ويكفى أن نقول إن دولًا مثل الصين والهند وأستراليا تستمر - دون أى تراجع أو تقليل إضافة إلى استخدام الطاقات شديدة التلوث مثل الفحم أو العودة الإلزامية والمؤقتة إلى الفحم فى أوروبا على خلفية حالة الطوارئ وأزمة الطاقة الأوكرانية فى جميع أنحاء أوروبا.

ومع ذلك، يبدو أن جميع الدول تدرك تماما فوائد الطاقة النظيفة والمتجددة والبديلة فى مواجهة تغير المناخ؛ على سبيل المثال، أنا نفسى أعيش فى أوكرانيا، فى قلب تحديات الطاقة وتمزقها الحرب، ومع ذلك، يتم استخدام العديد من توربينات الرياح يوميًا وبكفاءة لخلق الطاقة ويتم إصلاح أضرار الحرب باستخدام محطات طاقة غير ملوثة.. كل هذا يحدث فى سياق الطاقة العسكرية الزلزالية للغاية فى زابورزجا، موطن أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، وهى الآن تحت التهديد الدائم للانفجار.

لكن تغير المناخ مرادف أيضًا لأمواج تسونامى والأعاصير المدارية المتغيرة والأمطار الغزيرة، بعيدًا عن الظروف المناخية الطبيعية.. هذه هى المشاكل التى تهم البلدان فى جميع أنحاء العالم والتى يجب تخصيص الإعانة العالمية للبلدان الأكثر حرمانًا وفقرًا، والتى برمجها القائمون على تنظيم قمة مؤتمر المناخ ٢٧ فى مصر فى نوفمبر ٢٠٢٢.

فى الوقت نفسه، فإن الطبيعة فى أزمة بسبب الأخطاء البشرية والتكهنات فى العديد من البلدان، بما فى ذلك فى أمريكا الجنوبية، ولا سيما فى البرازيل، حيث يتماثل بشكل غير طوعى مع تراجع الجليد عند القطب، تتقلص أراضى الأمازون تدريجيًا، فى حين أنها على نطاق كوكبى مكان أساسى لتوازن البيئة المحيطة التى يسكنها البشر... فى مقالته عن التنوع البيولوجى، حذر إدوارد ويلسون، مع عالم الأنثروبولوجيا ديزموند موريس، من المشاكل والعواقب الخطيرة الناشئة عن الميول المدمرة ذاتيًا والملوثة للجنس البشرى ثم هناك مشكلة البحار الملوثة بشكل متزايد، حيث يحل البلاستيك محل العناصر الطبيعية. ويقودنا هذا إلى معضلة الانقراض التدريجى للعديد من الأنواع الحيوانية، بما فى ذلك الأنواع البحرية، وليس فقط الباندا الأسطورية... الطبيعة هى موطن للجنس البشرى ولهذا السبب بالذات، يجب أن يحظى البشر بهذا الاحترام للنباتات والأشجار والحيوانات والبحار والأنهار والمناخ، مما يعنى أيضًا أن هناك حاجة لتحسين نوعية الحياة البشرية على هذا الكوكب وفى الكون.

مصر، الدولة المركزية فى انتقال الطاقة والمركز الجيوسياسى الرئيسى الذى يمثل استقراره مصلحة الغرب والعالم ولم يعقد مؤتمر الأطراف ٢٧ مؤتمر القمة العالمى الذى عقد فى شرم الشيخ بالصدفة فى مصر، خاصة أنها تعد مركز التوازن الجيوسياسى فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأكبر بلد عربى من حيث عدد السكان وواحد من أكثر البلدان تقدمًا فيما يتعلق بالحساسية الإيكولوجية. ولنتذكر أولا أن بلد الفرعون وناصر لديه سجل من الألواح الشمسية المستخدمة، وهى مصنوعة بالتحديد بالتعاون مع بلد أوروبى، هو ألمانيا، على وجه الخصوص. الشمس، التى ألهمت بالفعل المصريين القدماء وكانت فى قلب التصوف الفرعونى، لا تزال اليوم أهم مورد طبيعى متاح فى مصر. تنتج الأمة المصرية وتصدر طاقة شمسية نظيفة عالية الجودة، ويمكن أن تدعم أوروبا فى أوقات أزمة الطاقة الخطيرة مثل تلك التى نمر بها حاليًا. وتستحق الطاقة الشمسية والطاقة البديلة النظيفة مساحة أكبر فى التنمية الاقتصادية والتكنولوجية فى مصر ولذلك اقترح النموذج المصرى للتنمية البيئية على شرم الشيخ.

بين الغرب وبقية العالم







سلط مؤتمر الأطراف السابع والعشرون الضوء مرة أخرى على المعارضة المباشرة - المعتادة الآن ولكن من الصعب حلها - بين البلدان الملوثة والبلدان البيئية. ويمكن تقسيم العالم إلى ثلاث فئات اجتماعية - أنثروبولوجية فى هذا الصدد:

- تلويث البلدان غير القادرة على تجاوز حدودها الهيكلية، مثل الصين وأستراليا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

- البلدان التى لديها سياسة بيئية ولكنها محايدة بشكل منهجى بشأن موضوع الموارد الإيكولوجية، مثل إيطاليا أو الولايات المتحدة، إسبانيا.

- البلدان الإيكولوجية بامتياز وبحكم تعريفها مثل الدول الاسكندنافية، ألمانيا، وهى دولة تتوسع فيها الحركة البيئية؛ أو هولندا، بلد الدراجة التى تحل محل السيارة.

- ثم هناك بلدان تقوم بتجربة حلول بيئية متقدمة، مثل الدنمارك وهولندا والنرويج.

حقبة جديدة

نحن فى مرحلة انتقال من العالم الصناعى القائم على الفحم إلى العالم المتجدد، أو من العالم القائم على النفط، مشكلة رئيسية اليوم، نحو المستقبل القائم على الطاقة بامتياز الهيدروجين والسيارات الكهربائية. يعد الاكتشاف الأخير فى بالتيمور للطاقة النووية الاندماجية الساخنة خطوة إيجابية أخرى فى هذا الاتجاه.

اقتراح محدد

لقد شهد العالم حتى الآن وعيًا حقيقيًا تحقق، على الصعيد العالمى المتعدد الأطراف، من خلال سلسلة من مؤتمرات القمة الإيكولوجية، ولكن لا يوجد حتى الآن «مجلس الأمن البيئى التابع للأمم المتحدة».. هذه الفكرة كان يتمناها خبير أساسى فى علم البيئة الذكى والوزيرة الفرنسية السابقة كورين ليباج وزوجها كريستيان هوجلو، الذى كتب «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من أجل المناخ» ولكن فى أوقات تسونامى والفيضانات وسقوط الأمطار القياسى والزلازل وموجات المد والجزر وتغير المناخ، لم يعد إنشاء آلية حماية عالمية بقيادة الأمم المتحدة بشأن المناخ خيارًا بل حاجة ملحة فى ظل استجابة عالمية شجاعة يمكن أن تكون متعددة الأطراف فقط.

معلومات عن الكاتب

ليوناردو دينى الفيلسوف والمتخصص فى العلاقات الدولية، يعيش بين إيطاليا وأوكرانيا، وغالبًا ما يتحدث فى وسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية عن القضايا الجيوسياسية وفلسفة التنمية المستدامة.. يقترح، هنا، تأسيس مجلس أمن بيئى أممى، وهو اقتراح يستحق بالفعل اهتمامًا واجبًا.