جيل مهاليس يكتب: تحالف يمني تحت تهديد إسرائيل.. شبح الديمقراطية غير الليبرالية

الأحد 29/يناير/2023 - 07:36 م

نتنياهو يبرر الوضع بأن حلفاءه المتطرفين لا يقومون إلا بالنباح فقط وخطاباتهم مجرد وعود انتخابية.. ويرفض بن جفير هذا التبرير



فى يوم الثلاثاء ٢٤ يناير، استقبل ملك الأردن عبدالله الثانى، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى القصر الملكى بعَمان وعقب هذا الاجتماع يمكن للمرء أن يقرأ فى الصحافة الإسرائيلية «وفقًا لمصدر سياسى، تعهد نتنياهو للملك بأن تواصل إسرائيل احترام الوضع «الراهن» فى ساحة المساجد، أى أن اليهود لديهم الحق فى زيارة هذا المكان المقدس، ولكن للمسلمين فقط الحق فى ممارسة شعائرهم الدينية فيه؛ بالنسبة لمن يعرف قراءة ما بين سطور هذا الخبر، يكتشف أن «المصدر السياسى» هو نتنياهو نفسه؛ فلقد أعطى للملك ما أراده الملك وللمجتمع الدولى بأسره.. إنه التزام بأن حكومته الجديدة- التى تحتوى على أعضاء يرغبون فى تغيير هذا الوضع الراهن- لن تغير الخط السياسى الذى يتم العمل به منذ عام ١٩٦٧.

وفى صباح اليوم التالى، بعد قمة عمان المصغرة، أعلن إيتمار بن جفير، الوزير المسئول عن الشرطة والأمن الداخلى، فى بث إذاعى رفيع المستوى أنه «مع كل الاحترام الواجب للمملكة الأردنية، فإن إسرائيل هى دولة ذات سيادة ومستقلة وليست تابعة لأحد».. إن الرسالة واضحة: بيبى فى قمرة القيادة الإسرائيلية وربما الطيار نفسه، ولكن هناك أيضًا مساعد طيار. وتذكرنا هذه القصة بما حدث قبل أسابيع قليلة قبل زيارة نتنياهو لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما طلب بيبى من وزير الشرطة عدم زيارة الحرم قبل هذه الرحلة المهمة لدولة عربية.. واتفق معه بن جفير، ولكن فى صباح اليوم التالى، صعد إلى الحرم.. بينما يحاول نتنياهو أن يبرر أن حلفاءه المتطرفين لا يقومون إلا بالنباح فقط، وأن خطاباتهم ليست سوى وعود انتخابية وأن ممارسة السلطة والمسئولية ستهدئهم فيما يرفض بن جفير وأصدقاؤه ذلك. إنه بالفعل تلاعب؛ فلماذا دخل نتنياهو فى هذه الفوضى؟ ما الذى دفعه لامتطاء النمور؟ الجواب هو أن نتنياهو يجازف لأنه بحاجة إلى هذه المجازفة لإحداث ثورة: لتغيير النظام الإسرائيلى.

لقد أنهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية فى نوفمبر الماضى- وهى الحملة الخامسة فى أقل من ثلاث سنوات - فترة من عدم الاستقرار السياسى. وفاز معسكر بنيامين نتنياهو بأغلبية واضحة بلغت ٦٤ مقعدًا من أصل ١٢٠ مقعدًا فى غرفة البرلمان الوحيدة فى إسرائيل. إلا أنه فى بداية هذا العام، بعد شهرين من الانتخابات وبعد أسابيع قليلة من حصول حكومة نتنياهو على ثقة البرلمان، يمكننا أن نرى دون مبالغة أن عدم الاستقرار السياسى تبعته أزمة نظام خطيرة.

إنها ليست أزمة سياسية «بسيطة» كما مرت بها البلاد منذ إنشائها وحتى من قبل لأن جهاز الدولة فى طور الجنين سبق الإعلان عنها فى ١٤ مايو ١٩٤٨. كما أنه ليس إصلاحا دستوريا أو مؤسسيا هاما حيث خضعت إسرائيل لمثل هذه الإصلاحات من قبل: القوانين الأساسية فى التسعينيات وكذلك قانون الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، الذى تم التخلى عنه. هذه المرة، من الواضح أن الإجماع التاريخى الواسع على بنية الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية لم يعد موجودًا.

شمرت الأغلبية الجديدة، المنتخبة قانونًا وشرعيًا، على الفور عن ساعديها، فككت أسس النظام السياسى الإسرائيلى من خلال مهاجمة «قلب المفاعل»: فصل السلطات.

ديمقراطية برلمانية بغرفة واحدة للنواب المنتخبين على القوائم الوطنية، تتمتع السلطة التشريعية الإسرائيلية باستقلال ما بفضل عتبة منخفضة نسبيًا «٤.٢٪ من الأصوات كافية لتمثيل أربعة نواب» وهى تشجع تعدد الأحزاب وتجعل من الصعب ظهور «أحزاب خارقة» مثل الديمقراطيين والجمهوريين فى الولايات المتحدة أو كما كان سابقًا فى فرنسا.

وبالتالى، فإن رئيس الوزراء هو على رأس حكومة يوجد فيها العديد من الوزراء وليس أقلهم يتمتعون بقاعدة انتخابية مستقلة. هؤلاء الوزراء لا يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ولكنهم ينتزعون منه حقائبهم من خلال التفاوض وتوازن القوى. إنهم ليسوا تنفيذيين، بل شركاء. وبالتالى، على عكس فرنسا، لا يتم الحصول على الأغلبية مطلقًا وكل مشروع قانون رئيسى هو موضوع مفاوضات مريرة حيث يكون بقاء الحكومة على المحك حقًا.







ومع ذلك، فإن هذه الحلول الوسط التى تم التفاوض عليها قبل التصويت تتمتع بشرعية كبيرة. وبهذه الطريقة، صدر إصلاح نظام المعاشات التقاعدية «٦٧ سنة للرجال» قبل ثلاثة عقود دون أن يواجه مقاومة كبيرة. ميزة أخرى لهذا النظام التمثيلي: التيارات الاجتماعية أو الأيديولوجية المختلفة التى يتكون منها المجتمع الإسرائيلى لها تمثيلها. وهذا هو السبب فى أن جماعات مثل عرب إسرائيل والمتدينين المتشددين، الذين هم إلى حد ما معادون للصهيونية والدولة اليهودية، يشاركون بسلام فى الحياة المشتركة لأن احتياجاتهم ووجهات نظرهم «إلى حد ما» تؤخذ فى الاعتبار بثقلهم السياسى.

هذا لا يعنى أن السلطتين ليستا مترابطتين - معظم الوزراء هم أيضًا أعضاء فى البرلمان - ولكن لأكثر من سبعة عقود قدموا توازنًا معقولًا ومرضٍ بين الشرعية والحكم. بين التبعية والاستقلال. هذا التوازن غير معلق فى الهواء. منذ عام ١٩٤٨، كانت السلطة الثالثة - القضائية - مسؤولة عن جانب «الكبح أو الفرملة» ضمن حزمة «التوازنات». لأنه، كما هو الحال فى جميع الديمقراطيات الليبرالية، فإن جانب «الديمقراطية» أسهل وأكثر فهمًا من الجانب «الليبرالي». الديمقراطية هى من الناحية الفنية حكومة الأغلبية.

لكن هل تستطيع الأغلبية فعل كل شيء؟ الجواب هو لا، والضامن لما لا تستطيع الأغلبية فعله هو هذا «الطرف الثالث»، القضاء. تشعر الأغلبية المنتخبة فى جميع أنحاء العالم بالحرج من القضاة الذين يمنعونهم من فعل كل ما يريدون، بالسرعة التى يريدونها. فى كل مكان يتم اختيار القضاة من خلال آليات تترك للسلطة التنفيذية والتشريعية لإبداء آرائهم ولكن بعد ذلك تضمن لهم استقلالية معينة. لكن الأهم من ذلك، أن ما يتوج النظام ويضمن أداءه السليم هو حق القضاة الدستوريين فى أن يكون لهم القول الفصل، أى إبطال القوانين التى يقرها القانون من قبل المسؤولين المنتخبين الذين يتمتعون بالأغلبية وبالتالى يمثلون إرادة الأمة! يمكن للمشرعين بالطبع تغيير القوانين الملتوية من قبل مجلس الدولة ولكن ليس لديهم جوكر يسمح بتدعيم قرار القضاة الدستوريين.









نقد هذا التوازن مشروع وضرورى. إن دهشة المواطنين أمام هؤلاء السيدات والسادة الذين لم ينتخبهم أحد والذين يبطلون القوانين أمر طبيعى. وبالطبع، هناك عدد لا يحصى من الآليات الممكنة لاختيار القضاة والسيطرة عليهم بطريقة تتجنب «حكومة القضاة». كانت المناقشات حول هذه القضايا محتدمة فى إسرائيل منذ عقود مع موضوعين يولدان أكثر الاحتكاكات عددًا وضراوة: إدارة الطابع اليهودى لدولة إسرائيل «من هو اليهودي؟ ومن يقرر ذلك؟».

ما هو التوازن بين الحقوق الفردية/ العالمية والحقوق الجماعية/الهوية؟ وإدارة العلاقات مع المواطنين العرب فى إسرائيل، ولا سيما مع الفلسطينيين «الذين ليسوا مواطنين إسرائيليين» الذين يعيشون فى الأراضى الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. لذلك فإن المستوطنين «وأنصارهم» واليهود الأرثوذكس والمتشددين هم الذين يرون بشكل متزايد القضاة الدستوريين منذ السبعينيات كأعداء.

هذان الناخبان- المتشددون والمستوطنون الدينيون - ليسا مجموعات متجانسة لكنهما يتمكنان من وقت لآخر من تشكيل تحالفات هدفها إما الكفاءة الانتخابية أو الكفاح ضد خصم مشترك. وهذان الهدفان بالضبط هما اللذان دفعهما إلى تبنى استراتيجية خلق كتلة واحدة الصيف الماضى. لكن مهندس التحالف كان نتنياهو. مخلصًا منذ فترة طويلة لتقليد مناحم بيجن «مؤسس اليمين الإسرائيلى ورئيس الوزراء بين عامى ١٩٧٧-١٩٨٤»، تغير نتنياهو، وربما تأثر بزوجته سارة نتنياهو وابنه الأكبر يائير.

ولكن قبل كل شيء، كانت مشاكله المتعددة مع العدالة فى قضايا الفساد المنظورة ضده وإساءة استخدام السلطة هى التى دفعته على الأرجح إلى إنشاء تحالف غير ليبرالى مع أولئك الذين كانت العدالة فى مرمى نيرانهم لفترة طويلة. من المهم أن نعرف أن اليمين له أغلبية فى إسرائيل. حتى انتخابات ٢٠١٩ التى بشرت بفترة عدم الاستقرار التى تخللتها حملات انتخابية دون قرار أعطت أغلبية واضحة لسياسة اليمين ولكن ليس للهجوم على العدالة. سياسة نتناياهو، نعم؛ نتنياهو الرجل وعملياته، لا. وهكذا أصبح مساعدوه السابقون «أفيجدور ليبرمان، نفتالى بينيت» أسوأ خصومه السياسيين، حيث حكموا لمدة ١٦ شهرًا على رأس ائتلاف غير متجانس كان اسمه «كل شيء باستثناء بيبي». حتى انتخابات نوفمبر لم تغير الصورة: من خلال فرز الأصوات، لا يزال الإسرائيليون منقسمين ٥٠/٥٠ مع أو ضد بيبى. إن قدرة الأخير على تشكيل التحالفات وإعادة - من خلال دفع الثمن الأعلى - كل أولئك الذين فكروا فى مغامرات شخصية على حساب الكتلة هى التى حولت مباراة التعادل إلى فوز لا غبار عليه.

لذلك كان لدى «بيبى» حكومة يمين وسطية قادرة على دعم جميع القضايا باستثناء قضية واحدة: إلغاء محاكمته. لذلك التفت إلى الآخرين. الثمن: تمرير قانون يسمح للبرلمان بأغلبية ٦١ «ليس بسيطًا، ولكنه ليس خاصًا جدًا أيضًا» بتجاهل إبطال قانون من قبل المحكمة الدستورية. علاوة على ذلك، فإن فكرة وجود قانون يسمح بإلغاء إبطال المحكمة الدستورية لم تقابل إلا معارضين فقط فى المعسكر الليبرالى. ولكن تظل نقطة تفصيلية هامة: طلب أغلبية خاصة بنسبة ٦٦٪ أو حتى ٧٥٪. هذا فى ظل الظروف الإسرائيلية من شأنه أن يجبر الأغلبية على إيجاد دعم كبير داخل المعارضة. لقد اختار نتنياهو شيئًا آخر وما يقترحه يعنى أن أى أغلبية يمكن أن تقود الدولة دون فرامل وتحول إسرائيل إلى ديمقراطية غير ليبرالية تخاطر بالتدهور إلى ديكتاتورية الأغلبية.

لم يتم تمرير القانون وفى الوقت الذى أكتب فيه هذه السطور، لم يُعرف بعد ما إذا كانت الأغلبية المطلوبة لتجاوز المحكمة الدستورية، مثل سن التقاعد، ستكون موضوع حل وسط. ومع ذلك، فإن خطة الأغلبية الحالية تهدف بوضوح إلى تحييد القضاء وستبذل قصارى جهدها للحصول عليه من خلال تدابير مباشرة «مثل القانون المذكور أعلاه» أو أقل مباشرة «السيطرة على تعيين القضاة وترقيتهم». وبالطبع هناك «ضوابط وتوازنات» أخرى، بما فى ذلك وسائل الإعلام والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، قلقة للغاية بشأن الطريقة التى تسير بها الأمور وخطر مقاطعة إسرائيل واقتصادها بشكل أكبر.

كما يمكن لحلفاء إسرائيل «وخاصةً الولايات المتحدة» الضغط على نتنياهو. أخيرًا، غالبًا ما أظهر حلفاء نتنياهو السياسيون أنفسهم فى الماضى كسياسيين صغار، متعنتين مع ميل قوى لتفضيل كل شيء على لا شيء، على حل وسط معقول. الطريقة التى أداروا بها المفاوضات المؤدية إلى تشكيل الحكومة هى شهادة على ذلك.

ولكن حتى لو وجدت هذه الأزمة نهاية غير مؤسفة للغاية، فإن الأشهر والسنوات القادمة ستكون صعبة للغاية لأن المجتمع الإسرائيلى يجب أن يواجه كل التناقضات، وكل الغموض غير المعلن الذى جعل من الممكن لمدة قرن تقريبًا خلق إجماع صهيونى والحفاظ عليه. تكمن وراء الأزمة الدستورية وصراع الشرعية القضايا الأساسية لتعريف وتعيين حدود المشروع السياسى اليهودى، دولة إسرائيل. وهذه هى أنواع المناقشات التى تخاطر بتسويتها - دون أن تكون حتمية بالطبع - عن طريق القوة.

معلومات عن الكاتب

جيل مهاليس.. صحفى ومحلل سياسى فرنسى ورئيس تحرير موقع «كوزور» وهو من أشهر المواقع الفرنسية.. يكتب تحليلًا متكاملًا لواقع المجتمع الإسرائيلى وتشكيل الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.