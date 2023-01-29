كأس العالم للأندية| محمد عبد المنعم ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

الأحد 29/يناير/2023 - 04:06 م

انتظم ثلاثي الأهلي محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وحسين الشحات، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب «سانية الرمل» باستاد تطوان بالمغرب.

وحرص أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، على متابعة حالة هؤلاء اللاعبين؛ للاطمئنان على حالتهم الطبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وقاد أندرياس أندويا مخطط الأحمال، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة لمدة ٣٠ دقيقة مع بداية المران، بينما حرص الجهاز الفني على إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في بداية المران؛ للتخلص من إجهاد السفر.

وشهدت حالة الطقس صباح اليوم الأحد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة تطوان بالمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس العالم للأندية بالمغرب.