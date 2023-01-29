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الأحد 29 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 29 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وصل سعر عيار 24 - الأكثر قيمة نحو 2000 جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.

سجل عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 1750 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.
وصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1500 جنيها للبيع و 1509 جنيها للشراء.
وصل سعر عيار 14 - أقل الأعيرة الذهبية قيمة نحو 1167 جنيها للبيع و 1173 جنيها للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14 ألف جنيه للبيع و 14.1 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب 2 مليون جنيه للبيع و 2.011 مليون جنيه للشراء.
بلغت أوقية الذهب نحو 62.2 ألف جنيه للبيع و 62.6 ألف جنيه للشراء.

و عالميا فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب، هبوطا في نهاية تعاملات أمس للمرة السادسة علي التوالي، لتشهد العقود الآجلة للذهب تراجعا  بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.

أسعار الذهب الذهب اليوم