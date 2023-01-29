اسعار الذهب اليوم الأحد 29 يناير 2023

الأحد 29/يناير/2023 - 09:18 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 29 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وصل سعر عيار 24 - الأكثر قيمة نحو 2000 جنيها للبيع و 2011 جنيها للشراء.

سجل عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 1750 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1500 جنيها للبيع و 1509 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14 - أقل الأعيرة الذهبية قيمة نحو 1167 جنيها للبيع و 1173 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14 ألف جنيه للبيع و 14.1 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر كيلو الذهب 2 مليون جنيه للبيع و 2.011 مليون جنيه للشراء.

بلغت أوقية الذهب نحو 62.2 ألف جنيه للبيع و 62.6 ألف جنيه للشراء.

و عالميا فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب، هبوطا في نهاية تعاملات أمس للمرة السادسة علي التوالي، لتشهد العقود الآجلة للذهب تراجعا بنحو 0.1% إلى 1929.40 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة بنحو 0.1%.