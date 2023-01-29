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الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حشرة بدرجة طبيب| علماء يكتشفون قدرة النمل في تشخيص أمراض الإنسان

النمل لديه حاسة شم
النمل لديه حاسة شم قوية
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وجدت دراسة حديثة بواسطة علماء من فرنسا، أن النمل لديه القدرة على اكتشاف رائحة السرطان في بول المصابين، وذلك لأن عدة أنواع من السرطان تؤدي إلى تغير رائحة البول.

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences"، أن هذه الحشرات يمكن أن تستخدم كوسيلة فعالة، من حيث التكلفة، لاكتشاف الإصابة بالسرطان لدى المرضى، وذلك حسبما ذكرت عربية «سكاي نيوز».

وقالت مؤلفة الدراسة، باتريسيا ديتوري من جامعة السوربون باريس نورد: "يمكن استخدام النمل ككاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء والحاملين للورم. إنها سهلة التدريب وتتعلم بسرعة وتتسم بالكفاءة العالية، وليست مكلفة".

كيف أجريت الدراسة؟

هذا البحث يعتمد على دراسة سابقة أجرتها ديتوري وزملاؤها، أظهرت أن النمل كان قادرا على "شم" الخلايا السرطانية البشرية التي تم تكوينها في المختبر".
في الدراسة الحالية، عرّض الباحثون 70 نملة من نوع (فورميكا فوسكا) لعينات بول من فئران مصابة بأورام وأخرى دون أورام.
بعد 3 تجارب، تمكن النمل من التمييز بين رائحة بول الفئران السليمة ورائحة الفئران المصابة بأورام.

قدرات النمل تشخيص أمراض الإنسان مرض السرطان