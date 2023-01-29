اليوم.. افريقية النواب تناقش توصيات اجتماع وزارة الخارجية

الأحد 29/يناير/2023 - 02:06 ص

تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعا اليوم الأحد، لعرض توصيات اللجنة فيما يتعلق باجتماع وزارة الخارجية.

وكان قد أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن مصر لن تستطيع التصدير لدول أفريقيا إلا من خلال شركاتها داخل القارة، مضيفا": يجب أن نكون مقتنعين أننا لن نصدر لأفريقيا إن لم يكن لدينا شركات داخل القارة لأن المستورد الأفريقي مبيشتريش حاجه غير لما يشوفها بنفسه ".

وأوضح النائب شريف الجبلي، أن المنتج المصري أصبح يواجه مشاكل فى التنافسية بسبب قلة المواد الخام المصرية المستخدمة فى التنصنيع، مؤكدا على أهمية وجود تنافسية فى الصناعة المصرية فى الأسواق الخارجية، مضيفا:" أنه عند تصدير بعض السلع المصرية للخارج نجد أنفسنا غير منافسين، بالرغم من ان مصر من أكثر الدول التي تمتلك ثروات معدنية، مضيفا" الدستور أكد على استخدام وتصنيع المعادن داخل الدولة".