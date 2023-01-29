اليوم.. طاقة النواب تناقش ٥ طلبات إحاطة

الأحد 29/يناير/2023 - 01:51 ص

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب سيد قاسم، بشأن تعيين نسبة 50% من أبناء محافظة البحر الأحمر من جميع التخصصات ضمن العمالة اللازمة لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.



النائب خليفة رضوان، بشأن عدم إحلال محطة محولات 33 ك.ف بأخرى 66 ك.ف بمدينة جرجا - محافظة سوهاج، وعدم تنفيذ الخطة الطموحة لتعديل مسارات الضغط المتوسط الموجودة أعلى المنازل.



النائب إيهاب رمزي، بشأن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.



النائب نادر مصطفى، بشأن: القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمياه بشكل غير مخطط مما يؤدى إلى قطع الخدمة لفترات طويلة في أوقات حيوية.



غياب الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في الشوارع.



النائب محمود قاسم، بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد الخدمات الطبية الخاصة بالعاملين بشركات الكهرباء إلى شركة الخدمات الطبية وهى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر مما نتج عنه استياء العاملين بسبب سوء تلك الخدمات وانهيار المنظومة الصحية.

