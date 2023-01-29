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الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "زراعة النواب" تناقش تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
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تناقش لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى اليوم الاحد - مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصري، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره في توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلًا عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

من ناحية أخرى تناقش اللجنة في نفس الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة،واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والأعلاف.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن إعادة النظر في تطبيق الدورة الزراعية للمساهمة في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

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