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الأحد 29 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. مركز الأزهر يفتتح دورتين جديدتين لتأهيل المقبلين على الزواج

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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يفتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الأحد دورتين جديدتين لتأهيل المقبلين على الزواج بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وذلك بعد نجاحه في تأهيل 54 دفعة من المتدربين منذ بدء دوراته في يوليو الماضي.

وتؤسس هذه الدورات للمفاهيم الضرورية لنجاح الحياة الزوجية، وتُسلِّط الضَّوء على أهم دعائم استقرار الأسرة، وكيفية فهم شريك الحياة، والتواصل الإيجابي معه، واكتساب مهارات التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأسرة، وتضع الأُسس الضرورية لتربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

تضم الدورة ( 10 ) محاضرات، على مدار أسبوع كامل، وتقدم في فترتين صباحية ومسائية لهذا الأسبوع، ويتسلم المتدربون في نهايتها شهادات باجتياز دورة تأهيل المقبلين على الزواج.

قام بإعداد موضوعاتها نخبة من المتخصصين في علوم الدين والشريعة والنفس والاجتماع، والطب والقانون.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الديني والنفسي والاجتماعي لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.

ويتيح المركز هذه الدورات مجانًا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بها التسجيل عبر هاتف رقم 19906، أو عبر موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الإنترنت.

الأزهر المقبلين على الزواج