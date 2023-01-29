اليوم.. «صحة قنا» تطلق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

الأحد 29/يناير/2023 - 01:18 ص

أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، انطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الأحد، في جميع مراكز المحافظة بهدف وصول اللقاح الي جميع المواطنين من عمر 12 سنة فيما فوق.

وأضاف أن إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي بالمديرية، أتمت استعداداتها للحملة من خلال 350 فريقا ثابتا ومتحركا تجوب جميع القرى والنجوع والمراكز بالمحافظة للتأكد من وصول اللقاح لمستحقيه مع توافر لجميع أنواع لقاحات كورونا.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء أشرف، المشرف على مراكز اللقاح بالمحافظة، أن الفرق الطبية المكونة من طبيب وتمريض ومدخل بيانات ورائدة ريفية والذين تم تدريبهم تدريبا جيدًا يسعون جاهدين نحو رفع التغطية التطعيمية وزيادة المناعة المجتمعية بالمحافظة.