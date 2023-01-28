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الأحد 29 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت نيابة عين شمس حبس شخصين 4  أيام على ذمة التحقيقات وبحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بعين شمس. 
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، كمية من مسحوق البودر المخدر، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 سلاح أبيض، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، ميزان حساس، ودراجة نارية.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس عين شمس مسحوق البودر