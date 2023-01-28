حبس شخصين لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بعين شمس

السبت 28/يناير/2023 - 08:10 م

قررت نيابة عين شمس حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات وبحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار بعين شمس.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، كمية من مسحوق البودر المخدر، فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، 2 سلاح أبيض، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى، ميزان حساس، ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة لسهولة الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.