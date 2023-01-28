ads
السبت 28 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأربعاء.. الأعلى للثقافة يناقش "الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة"

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة"، والتي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 1 فبراير القادم، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة الدكتورة سهير عثمان الفنانة التشكيلية ومقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، ويتحدث بها كل من: الدكتور أحمد الخولي، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابي حسني أستاذ مساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويعقب على الندوة الدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامي إبراهيم رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين.

 

المجلس الأعلى للثقافة الانتحال والملكية الفكرية في مجال العمارة سهير عثمان أحمد الخولي