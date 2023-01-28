اليوم.. الجنايات تحاكم مطرب مهرجانات بواقعة احتجاز شاب

السبت 28/يناير/2023 - 07:41 ص

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة سامر المدني مطرب المهرجانات ووالده، واخر، المتهمين باحتجاز شاب"شقيق طليقة المتهم الثاني" والتعدي عليه بالضرب وحيازة سلاح أبيض، بسبب خلافات مع زوجة المتهم الثاني " والد المطرب " والزوجة الأولى.



تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "عمرو المدنى" نجله "سامر المدنى" مطرب المهرجانات، وصديقه، وطرف ثان شاب مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والرقبة والذراع الأيمن.

بالفحص تبين قيام الطرف الأول "مطرب المهرجانات ووالده"، بضبط الطرف الثانى "المصاب" حال تواجده أمام العقار محل سكنهم وقرروا بقيام الأخير بإرسال رسائل نصية تحوي سب وقذف إلي زوجة الأول من الطرف الأول "والد المطرب"، بصفته شقيق طليقة والد المطرب، فقرروا الانتقام منه، لذلك احتجزوه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض وقاموا بتصويره وإرسال الصور لأفراد الأسرة، وعندما علمت شقيقه المجني علية توجهت لقسم الشرطة وقامت بتحرير محضر واتهمتهم باحتجاز شقيقها وتعذيبه

تم اقتياد طرفي المشاجرة إلى ديوان القسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.