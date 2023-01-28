عبد الرحيم علي ينعى الفقيه القانوني محمد نور فرحات

السبت 28/يناير/2023 - 02:03 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الفقيه القانوني محمد نور فرحات، الذي وافته المنية اليوم.

وتوجَّه عبد الرحيم علي، بالعزاء إلى أسرة الراحل داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان علي فرحات، نجل الدكتور والفقيه القانون محمد نور فرحات، أعلن وفاة والده.

وقال "علي" في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب الغالي أ.د. محمد نور فرحات، أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والحاصل على جائزتي الدولة التقديرية والتفوق في العلوم الاجتماعية والمفكر القانوني والسياسي المرموق".

وأضاف: "تشيع الجنازة بإذن الله الأحد 29 يناير بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، والعزاء يوم الثلاثاء 31 يناير بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الصفا بعد صلاة المغرب".

واختتم: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".