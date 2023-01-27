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الجمعة 27 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الإتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وارسنال
مانشستر سيتي وارسنال
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في دور ال ٣٢ لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، أرسنال يعيش واحد من أفضل مواسمه في البريميرليج حيث يتصدر جدول الترتيب ويسعى اليوم لاقصاء مانشستر سيتي من بطولة كأس إنجلترا وإثبات زعامته للكرة الإنجليزية.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال ينتظرها جمهور كرة القدم حول العالم باعتبارها أحد أهم مباريات كرة القدم حول العالم بسبب أهمية الفريقين التاريخية.

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بث مباشر

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى مانشستر سيتي للفوز ببطولة الكأس واقصاء أرسنال من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم معتمدا على كتيبة من النجوم بقيادة الدبابة الترويجية هالاند وخلفه البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز.

مشاهدة بث مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الإتحاد الإنجليزي 

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