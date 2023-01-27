انطلاق ورش عمل الطفل بمعرض للكتاب.. نصر عبده: "الأوقاف" حققت مستوى نجاح مبهر وإقبال جماهيري.. وملتقيات الثقافة تنير العقل والفكر والوعي.. ود. هدى حميد: الثقافة من أهم العوامل التي بها تتطور الأمم

الجمعة 27/يناير/2023 - 05:40 م

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بقضايا المجتمع وفهمها فهمًا صحيحًا، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف، شاركت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في نشاط ورش الطفل بالصالة المخصصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، حيث أقيمت أول ندوة تثقيفية للطفل تحت عنوان: "الصحفي الصغير"، بمشاركة الكاتب الصحفي نصر عبده مدير تحرير "البوابة نيوز"، وعدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



تناول اللقاء عددًا كبيرًا من الموضوعات التثقيفية المتنوعة، بحضور الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف.

وفي كلمته أعرب نصر عبده عن سعادته بهذه الفعاليات والتي تقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، وعن سعادته بأولياء الأمور الذين يحرصون على المشاركة بالفعاليات التثقيفية وملتقيات الثقافة والتي تنير العقل والفكر والوعي، موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تطوير العمل بوزارة الأوقاف ليصل إلى هذا المستوى المبهر من النجاح والإقبال الجماهيري على جميع الأنشطة التثقيفية والدعوية التي تنظمها وزارة الأوقاف ومنها الأنشطة التثقيفية الموجهة للطفل، والتي تمثل إضافة متميزة في مجال الثقافة والمعرفة.

وأكد أن البناء الثقافي المتكامل يشمل الثقافة العامة والحضارة والسياحة والآثار والتاريخ، وأن الصحافة تحتاج إلى ثقافة متكاملة وكفاءة وحسن إعداد وعرض مع الحرص على توثيق المعلومات الموجهة للجماهير، لتقديم إعلام تنموي هادف يقدم الصور الإيجابية والمشرفة للمجتمع، وأن الصحفي وكيل للرأي العام الذي يسود المجتمع.



وسلمت الدكتورة هدى حميد معوض، مسؤول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف الكاتب الصحفي نصر عبده شهادة تقدير لمشاركته في برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.



وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أن عقد هذه الفعاليات التثقيفية للأطفال له دور هام في تثقيف الأطفال وأن وزارة الأوقاف تنوع الأنشطة الموجهة للطفل بالمساجد من خلال المطبوعات التثقيفية الموجهة للطفل ومنها "مجلة الفردوس" و"سلسلة رؤية" مع تطور وسائل الشرح وإيصال المعلومات للطفل من عروض تربوية بالعرائس، إضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة.



وأوضحت أن الثقافة من أهم العوامل التي بها تتطور الأمم، وأن وزارة الأوقاف على عهدها تكمل رحلتها في بناء الثقافة والوعي من خلال برامجها المتنوعة، ومنها البرنامج التثقيفي للطفل والذي تقيمه وزارة الأوقاف بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية لبناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، موجهة الدعوة للجميع إلى متابعة أنشطة الوزارة بالمساجد والمشاركة بها.