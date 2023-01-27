بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وألمانيا في كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 27/يناير/2023 - 03:41 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا في بطولة كأس العالم لتحديد المراكز من ٥ وحتى ٨، بعد خروج الفراعنة على يد منتخب السويد صاحب الأرض والجمهور في دور الثمانية.

بث مباشر مباراة منتخب مصر لكرة اليد وألمانيا في كأس العالم لتحديد المراكز من الخامس للثامن ويتنافس أيضا منتخبي النرويج والمجر على نفس المراكز، وقدم منتخب مصر بطولة مميزة بعد الفوز بمبارياته الخمس الأولى في كأس العالم لكرة اليد قبل أن يتلقى أول خسارة من الدنمارك حامل اللقب ثم السويد في دور الثمانية.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد وألمانيا تبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى الفراعنة لتحقيق مركز متقدم لتعويض الخروج من المنافسة على اللقب خاصة وأن الفراعنة كان أفضل ترتيب لهم المركز الرابع في كأس العالم بفرنسا عام ٢٠٠١.

مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا في كأس العالم