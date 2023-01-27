غزة تطلق صواريخ والاحتلال يرد بهجمات على القطاع

الجمعة 27/يناير/2023 - 10:59 ص

أطلق فلسطينيون اليوم الجمعة صاروخين من قطاع غزة باتجاه عسقلان جنوب إسرائيل اعترضتهما أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وردت إسرائيل بشن ضربات على غزة.

يأتي تبادل إطلاق النار عبر الحدود بعد اقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية، أمس الخميس، أسفر عن سقوط أكبر عدد من الشهداء خلال يوم واحد منذ أعوام.

وتسبب الصاروخان في انطلاق صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة، منذرة السكان باللجوء إلى المخابئ. ولم ترد أنباء عن إصابات، بحسب رويترز.

من جهتها قالت مصادر أمنية في غزة لوكالة فرانس برس إن 15 غارة نفذت من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.