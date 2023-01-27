"رحاب سليم".. مغنية راب مبدعة تحلم بالوصول إلى العالمية

الجمعة 27/يناير/2023 - 02:40 ص

الموهبة عطاء من الله تتنوع من شخص لآخر وبطرق مختلفة، فهناك من يبدع في لعب الكرة وهناك من يمتلك صوتًا عذبًا يوظفه في الغناء ومنهم صاحب اللمسة السحرية فى الرسم، الذى يمتلك موهبة ترجمة الأفكار لبورتريهات فنية.

ومن تلك المواهب رحاب سليم التي أبدعت في غناء الراب وأنتجت عدد من الأغاني التي لاقت قبولًا لدى محبيها بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

في البداية تقول رحاب: "كنت أغني لأصحابي وكانوا مقتنعين إن صوتي جميل وبدأو يشجعوني على الفكرة قبل دخولي على السوشيال ميديا حد رفع فيديو ليا على حسابه وجاب 5 مليون مشاهدة في أسبوع ولقيت أن في قبول على صوتي بالتعليقات وعملت حساب خاص بيا والحمد لله دلوقتي داخل على 3 مليون متابع".

وأضافت: "والدتي مغنية في فرقة فنون شعبية ووالدي فكانت بالبداية ضد فكرة دخولي المجال أما الآن هي وبابا بيقدمولي كل الدعم والتشجيع".

وعن أول أغانيها قالت: "أول أغنية سينجل ليا كانت بداية سنة 2022 باسم الأمانة أغنية حزينة وحققت نجاحًا على يوتيوب وأيضًا دويتو باسم سلكان مع مغني المهرجانات أحمد الدوجري كان تريند الصيف".

وتابعت: “وبعدها دويتو راب مع الرابر مازن جمال وختمت السنة بأغنية سينجل باسم "صحاب المصلحة" وبدأت سنة 2023 بدويتو قوي مع بوده محمد وبقالة 12 يوما تريند على يوتيوب".