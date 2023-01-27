اليوم.. وزير الأوقاف و"رباعيات جاهين" و"ياسر رزق" في فعاليات معرض الكتاب

الجمعة 27/يناير/2023 - 07:01 ص

يتصدر لقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة احتفاءً بإصدار العدد رقم (150) من سلسلة "رؤية" وندوة "رباعيات صلاح جاهين" ضمن محور "شخصيتا المعرض" بقاعة (صلاح جاهين) في بلازا (1)، فعاليات اليوم الجمعة "اليوم الثاني" للأنشطة الثقافية والأدبية والفنية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وتعقد ندوة "رباعيات صلاح جاهين" في تمام الساعة الثانية ظهرا، بمشاركة عبدالستار سليم ومحمد بغدادي ومنير الوسيمي، وتديرها مي منصور، فيما تعقد في تمام الساعة الرابعة عصرًا ندوة بعنوان "نحن والتراث" بمشاركة عبدالرحيم الكردي وعبدالله الغذامي (السعودية) ومحمد حسن عبدالله، ويديرها: محمود الضبع، أما لقاء وزير الأوقاف فيعقد في تمام الساعة السادسة مساءً، ويديره حسن مدني.

أما القاعة الدولية في بلازا (2)، فتشهد فعالية بعنوان "الثقافة والإبداع في الدومينيكان" ضمن محور "المشاركات الدولية"، بمشاركة رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الدومينيكان في مصر آندي رودريجيز دوران وروزا دي سيلفيو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي قاعة (الصالون الثقافي)، تُعقد ضمن محور "ندوات متخصصة" ندوة "نص وترجمتان" في الواحدة ظهرا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها أنور مغيث والسيد رشاد وعاصم العماري، وتديرها منى طلبة، فيما تعقد ندوة "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة وتوثيق التاريخ" ضمن محور "كاتب ومشروع" في تمام الثالثة عصرا، بمشاركة عبدالمحسن سلامة وعمرو الشوبكي ومصطفى الفقي، وتديرها: إنجي أنور، أما الخامسة مساء وضمن محور "كُتاب وتجارب" فتعقد ندوة بعنوان "المؤرخون الجدد"، التي تستضيف كلا من: أحمد متاريك وحسام جاد وسارة العزب ومعاذ لافي ونهال الميري، ويديرها عماد أبو غازي، وفي السابعة مساء تعقد ضمن محور "مئويات" فعالية بعنوان "مفتي مصر الشيخ عبداللطيف حمزة (مئوية الميلاد)"، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ويديرها حمدي رزق.

وتعقد بقاعة (فكر وإبداع) ضمن محور "كاتب وكتاب" ندوة في تمام الواحدة ظهرا "بعنوان "مصر في عالم مضطرب تأليف: عبد السلام فاروق"، بحضور سامر قنديل ومحمد شلبي وتديرها أمل سالم، وفي تمام الثالثة عصرا تعقد مناقشة لكتاب "لا شيء هنا" من تأليف خيري حسن، وذلك بحضور عاصم الدسوقي وفاطمة سيد أحمد وناجي الناجي، ويديرها محمود عوضين.

وبنفس القاعة ولكن ضمن محور "ملتقى الإبداع" فتعقد في تمام الخامسة مساء مناقشة لكتاب "عزبة المشمش" من تأليف سمير المنزلاوي، بحضور سعيد شوقي شعبان ناجي ويديرها سعيد شحاتة، وفي السابعة مساء تتم مناقشة كتاب "لا أحد يعرف لون عينيها" من تأليف يسري عبدالسلام، وذلك بحضور محمود قنديل ومنى حسين، ويديرها محمد أبو الدهب.

وفي قاعة (الشعر)، وضمن محور "صناع المحتوى" فيتم استضافة اليوتيوبرز يسرى عفت "بوكافيه"، فيما تقام ضمن محور "الأمسيات الشعرية" الأمسية الأولى في تمام الثالثة عصرا بحضور آلاء فودة وسالم أبو شبانة وسالم الشهباني وعبدالوهاب داود ومحمد هشام ومحمود الكرشابي وهبة عبدالوهاب ويقدمها سعيد شحاتة، والأمسية الثانية في تمام السادسة مساءً بحضور أحمد الجعفري وأحمد عنتر مصطفى وشريف الشافعي وعبدالعزيز موافي وعبدالله العقيبي (السعودية) ومحمد السيد إسماعيل ومحمود شرف، ويقدمها كمال أبو النور.