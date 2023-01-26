سعر الدولار مساء اليوم الخميس في البنوك

الخميس 26/يناير/2023 - 06:24 م

شهدت أسعار الدولار، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الخميس، فى غالبية البنوك الحكومية، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 29.90 جنيهًا للشراء، و29.94 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار فى نهاية تعاملات أمس الأربعاء، في بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.74 جنيهًا للشراء، و29.84 جنيهًا للبيع.

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك كالتالى:

البنك المركزي المصري

29.86 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

بنك مصر

29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

29.90 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.