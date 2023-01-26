بابافاسيليو: هذا سبب قبولي تدريب البنك الأهلي

الخميس 26/يناير/2023 - 05:24 م

كشف بابافسيلو، المدير الفني لجديد، لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، سبب قبوله تدريب الفريق، رغم وجود العديد من العروض التدريبية للمدرب القبرصي.

وقال بابافاسيليو، في تصريحات صحفية: «هناك مسؤولية كبيرة علي الجميع لتخطي المرحلة الصعبة المقبلة».

وتابع:« كان هناك عروض تدريبية كثيرة من أندية متميزة ولكني فضلت فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين علي مستوي عالي ».

وأضاف: «لدي ثقة كبيرة فيكم في الوصول لمكانه كبيرة تليق بكم وبناديكم.. التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات».

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو لتولي المسؤولية الفنية لفريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة علي أن يتولي أمير عبد العزيز منصب المدرب العام .

كما قررت لجنة الكرة توجيه الشكر لمدير الكرة كريم حسن شحاتة وذلك بعد التشاور مع المدير الفني الذي يفضل العمل بدون هذا المنصب متمنين له التوفيق والنجاح في جميع محطاته القادمة .