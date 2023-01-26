أغرب حالة قتل|كلب يطلق النار على صديقه السائق ويقتله

الخميس 26/يناير/2023 - 07:15 ص

عثرت الشرطة الأمريكية على شخص ميت بداخل شاحنته في مدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان السائق المقتول جالسًا في المقعد الأمامي لمركبة بيك - اب، إثر ضغطه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، في وسط الولايات المتحدة في الأيام الماضية، وفقا للسلطات الأمنية في ولاية كنساس الأميركية.

وقالت الشرطة، أنه تبين أن الشخص كان يقوم بتولي قيادة السيارة ومات نتيجة إطلاق النار عليه من بندقيته إثر قيام كلبه بالضغط على الزناد، وذلك حسبما ذكرت العربية «سكاي نيوز».

وكان الكلب، الذي لم يكشف عن نوعه، موجودًا في مؤخر المركبة، حيث كانت توجد "معدات للصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح ما أدى إلى انطلاق الرصاصة"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في كنساس.

وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية والثلاثين من عمره، كان جالسًا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص.

وقد "توفي على الفور متأثرًا بإصابته"، بحسب فرانس برس.

ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما حصل مرتبط بـ"حادث صيد"، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.

ولم تكشف السلطات ما إذا كان الضحية صاحب الكلب، غير أن صحيفة "إكسبرس" البريطانية قالت إن الضحية هو صاحب الكلب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عثر على الكلب نائما في المقعد الخلفي عندما وصل طاقم الإنقاذ الذي وجد أن الرجل كان قد توفي قبل وصوله.