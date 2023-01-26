فتاة أمريكية تمتلك أطول لسان في العالم وتستعد لدخول "جينيس" (صور)

الخميس 26/يناير/2023 - 05:20 ص

فتاة أمريكية من ميتشيجان تُدعى أدريان لويس، تمتلك أطول الألسنة في العالم، تتمنى أن تحقق حلمها وتُصبح صاحبة "أطول لسان بالعالم"، في موسوعة "جينيس".

ويبدو أن الأمر وراثيًا في عائلتها؛ وذلك لأن عدد من أفراد عائلة والدة أدريان لهم ألسنة طويلة للغاية أيضًا، وهو ما عقّبت عليه أدريان بالقول: "أشعر وكأنني قد ورثتها، وبت الطفلة الغريبة التي عليها دائمًا إخراج لسانها"، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

أدريان لويس

وقالت والدتها، التي تمتلك لسانا طويلا أيضا، إن "جدها الأكبر كان لسانه طويلًا جدًا ولسان جدتها لوالدتها أيضا كان طويلا جدًا".

وظلت أدريان لويس لسنوات طويلة تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ، وبدأت أدريان تدريجيا تعتاد على الأمر، ومؤخرًا بدأت في توظيفه.

وتمتلك لويس اليوم قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى مجموعة من الحسابات الأخرى على "تويتر" و"إنستجرام" و"فيسبوك"، حيث تجيب من خلال هذه الحسابات على أسئلة حول لسانها، كما تعرض بعض الحيل الطريفة.

وتتمنى أدريان في أن يتم إدراجها كصاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة "جينيس"، فهي لم يتم قياس لسانها من قبل الموسوعة المخصصة في الأرقام القياسية بعد.