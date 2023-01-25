بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 25/يناير/2023 - 08:11 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد السويد في دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تأهل المنتخب المصري لربع النهائي كثاني مجموعته بعد الفوز في كل مبارياته بإستثناء الهزيمة أمام الدنمارك بطل العالم ليحتل وصافة المجموعة ليواجه السويد صاحب الأرض في مباراة اليوم.

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد السويد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى منتخب مصر للفوز اليوم على السويد والتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة اليد وتكرار إنجاز مونديال ٢٠٠١ بفرنسا.

بث مباشر مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد السويد مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس العالم يقاتل الفراعنة اليوم من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب في مباراة صعبه ضد صاحب الأرض والجمهور وذلك بعد الأداء المميز للمنتخب المصري في مشوار البطولة حيث نجح في الفوز بخمس مباريات متتاليه قبل السقوط في فخ الهزيمة أمام الدنمارك.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد السويد