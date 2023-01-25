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الأربعاء 25 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء فى البنوك الحكومية والخاصة

الدولار
الدولار
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شهدت أسعار الدولار  استقرارا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، فى غالبية البنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 29.90 جنيهًا للشراء، و29.94 جنيهًا للبيع.

 

وسجل أقل سعر للدولار فى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.74 جنيهًا للشراء، و29.84 جنيهًا للبيع.

 

وجاء سعر الدولار فى عدد من البنوك كالتالى:

البنك المركزي المصري
29.86 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

 بنك مصر
29.74 جنيه للشراء، 29.84 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي
29.90 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني
29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات
29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع.

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