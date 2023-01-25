"رصاصات ناعمة" لـ "محمد سويد" يرصد تحولات النخبة ودور الصحافة في ثورة 30 يونيو

الأربعاء 25/يناير/2023 - 05:27 م

مع انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحمل شعار "على اسم مصر"، يشارك الكاتب الصحفي محمد سويد، بكتاب رصاصات ناعمة، توزيع دار فرست بوك للنشر صالة 2 جناحB15.

يرصد كتاب "رصاصات ناعمة"، تحولات النخبة والسياسيين، التي شهدتها مصر، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ويعرض المؤلف للدور المحوري للصحافة والإعلام، الذي كان رائدًا ومعبرًا عن الرأي العام، وكاشفًا لممارسات وسياسات حكم الجماعة، وصولًا لمساندته ثورة الـ30 من يونيو 2013، والتي انحاز فيها جيش مصر لشعبه وأطاح بحكم المرشد.

وتحت عنوان "على يسار النظام"، يروي المؤلف لمواقف اتخذها الكاتب الصحفي الراحل عبد الله كمال، وظل ثابتًا على مواقفه، مدافعًا عن قناعاته بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

و يسرد الكاتب لسلسة مقالات نشرها في عدة صحف محلية وعالمية، أرَّخ من خلالها لصور من الاستبداد والغطرسة التي مارستها جماعة الإخوان، وللحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب.

كما استهل المؤلف إصداره، بتقديم السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، تحت عنوان سيكتب التاريخ عن "أولائك الذين رفضوا اختطاف الوطن، وتمترسوا خلف قناعتهم، فقضت أصواتهم وأقلامهم مضاجع من لا يعرفون ولا يعترفون بقدسية الأرض والعرض".

وأشاد العرابي بالدور الذي لعبته الصحافة والإعلام، فى قيادة الرأي العام في تلك الفترة العصيبة من تاريخ الوطن، مشيدًا بتجربة المؤلف وكتاباته البنّاءة وقلمه الرشيق، الذي استحضر حالة الاصطفاف الوطني، التي كان عليها الشعب المصري في تلك الفترة، والتي أصبحنا بحاجة إليها الآن.