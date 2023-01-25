لأول مرة.. علماء روس يكتشفون 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية

الأربعاء 25/يناير/2023 - 12:58 م

اكتشف علماء فلك روس ثمانية كواكب خارج مجموعتنا الشمسية باستخدام تلسكوب آلي، للمرة الأولى في تاريخ المرصد الروسي.

وبحسب "سبوتنيك"، تعتبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية ذات ظروف محتملة للسكن، وتكمن صعوبة اكتشافها في حقيقة أن النجوم التي تدور حولها الكواكب الخارجية تتألق أكثر إشراقًا وتتفوق عليها.

وتم اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1992، ليصل عددها إلى 5 آلاف كوكب معروف حتى الآن، ويعتقد العلماء بإمكانية وجود مئات المليارات منها فقط في مجرتنا.

ولفترة طويلة لم يشارك العلماء الروس عمليا في البحث عن الكواكب الخارجية. فقط منذ عام 2020 .