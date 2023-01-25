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الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لأول مرة.. علماء روس يكتشفون 8 كواكب خارج مجموعتنا الشمسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اكتشف علماء فلك روس ثمانية كواكب خارج مجموعتنا الشمسية باستخدام تلسكوب آلي، للمرة الأولى في تاريخ المرصد الروسي.

وبحسب "سبوتنيك"، تعتبر الكواكب خارج المجموعة الشمسية ذات ظروف محتملة للسكن، وتكمن صعوبة اكتشافها في حقيقة أن النجوم التي تدور حولها الكواكب الخارجية تتألق أكثر إشراقًا وتتفوق عليها.

وتم اكتشاف أول كوكب خارجي في عام 1992، ليصل عددها إلى 5 آلاف كوكب معروف حتى الآن، ويعتقد العلماء بإمكانية وجود مئات المليارات منها فقط في مجرتنا.

ولفترة طويلة لم يشارك العلماء الروس عمليا في البحث عن الكواكب الخارجية. فقط منذ عام 2020 .

المجموعة الشمسية تلسكوب آلي المرصد الروسي