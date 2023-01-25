أمريكا تختبر محرك جديد لمركبة الفضاء يعمل بالانشطار النووي

الأربعاء 25/يناير/2023 - 12:52 م

كشف رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تخطط لاختبار محرك مركبة فضائية يعمل بالانشطار النووي بحلول عام 2027"، وذلك في إطار جهود ناسا طويلة المدى لاستكشاف طرق أكثر كفاءة لإرسال رواد الفضاء إلى المريخ في المستقبل.

ولفت المسئول بالوكالة الفضائية في مؤتمر صحفي، إلى أن ناسا "ستشترك مع وكالة البحث والتطوير التابعة للجيش الأمريكي، لتطوير محرك دفع حراري نووي وإطلاقه إلى الفضاء، في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2027".

وتدرس ناسا منذ عقود مفهوم الدفع الحراري النووي من أجل توفير قوة دفع، يُعتقد أنها أكثر كفاءة بكثير من محركات الصواريخ التقليدية القائمة على المواد الكيماوية.

ويرى مسؤولو ناسا أن الدفع الحراري النووي "أمر حاسم لإرسال البشر إلى ما وراء القمر ومناطق أعمق في الفضاء"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويقول المهندسون إن رحلة إلى المريخ من الأرض باستخدام هذه التكنولوجيا قد تستغرق 4 أشهر تقريبا بدلا من نحو 9 باستخدام محرك تقليدي يعمل بالطاقة الكيماوية.