اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي أبو قرقاص

الأربعاء 25/يناير/2023 - 07:40 ص

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية بني موسى على مدار يومين متتاليين 25 و26 من يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وفي سياق آخر، بدأت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، فعاليات تدريب طلاب مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية على توصيل شبكات fiber "الألياف الضوئية" والتي تستمر على مدار 5 أيام، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ.

وتابع نائب محافظ المنيا، فعاليات التدريب بإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث أكد أن التدريب يأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية بين الجهات التنفيذية وكافة الكيانات؛ لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي تدعمهم خلال العملية التعليمية.

كما يهدف برنامج التدريب إلى إكساب الطلاب مهارة التعامل مع شبكات fiber، والتعرف على الأجهزة المستخدمة في تركيب الكابلات والتدريب العملي على لحام كابل fiber، ويجري التدريب داخل معامل إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين بإدارة التحول الرقمي بقسم البنية الأساسية.