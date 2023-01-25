اليوم.. عرض فيلم "19ب" في نادي سينما الأوبرا بعد مشاركته في مهرجان القاهرة

الأربعاء 25/يناير/2023 - 07:20 ص

يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم "19 ب" بطولة الفنان سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد ويعقبه ندوة تستضيف الناقدة أروى تاج الدين وتديرها نورا غنيم تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى وذلك فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء على المسرح الصغير.

فيلم "19 ب"، للمخرج أحمد عبد الله، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، حيث مثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان وحصل الفيلم على أكثر من جائزة، حيث حصد المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 10 آلاف دولار، وأيضًا حاز الفيلم على جائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد فيبرسي، وحصد مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.