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الأربعاء 25 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. الآثار تبدأ صيانة حوائط أسوار قصر البارون

قصر البارون
قصر البارون
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تبدأ وزارة السياحة والآثار اليوم  الأربعاء أعمال الصيانة لحوائط أسوار المصاطب الخارجية المحيطة بمبنى قصر البارون، والتي ظهر بها آثار بعض الرطوبة والأملاح، وذلك وفقًا لمصادر داخل وزارة السياحة والآثار .

كما تبدأ أعمال الترميم عند الانتهاء من وضع السقالات المعدنية من قبل الشركة المنفذة وتحت إشراف المتخصصين بوزارة السياحة والآثار، وجار اتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة لإزالة الأملاح وتهوية الحوائط تمهيدا لعودة طبقات الدهان عقب إنهاء أعمال الصيانة.

وأكد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، في وقت سابق، أن حوائط قصر البارون سليمة وآمنة تماما والزيارة مستمرة به دون توقف.

 

الآثار قصر البارون