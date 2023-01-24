أحمد كريمة يحذر: المشهد الديني يتصدره غير المتخصصين

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 09:59 م

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أننا الآن نعيش في زمن الرويبضة الذي حذر منه النبي محمد صلي الله عليه وسلم، مستشهدا بقوله :" لا تقوم الساعة حتي يتكلم فيها الرويبضة".. وقيل: وما الرويبضة؟ قال: "الرجل التافه يتكلم في أمر العامة".

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمه الإعلامية نيبال جبر أن الشأن الديني من المفروض أن يتكلم العلماء في هذا الشأن، لكن رأينا ما يقرب من ربع قرن أن من يتصدر المشهد في الشأن الديني من لا دراية له من العلم أو التخصص، لافتا إلي أن هناك أشخاص لديهم اجندات معينة وتوجهات يملأون بهاا الفضائيات.

وأشار إلي أنه يجب أن يكون هناك تضافر من أستاذة الإجتماع وأن يكون هناك توعية دينية ووعي لدي الشعب للحد من إنتشار المحتوي الغير هادف أو "التافهة" علي مواقع التواصل الإجتماعي.