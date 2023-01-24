بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 06:56 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي في مباراة قوية ضمن مباريات الإسبوع الـ15 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الأهلي المباراة وهو في قمة روحه المعنوية بعد فوزه على غريمة الزمالك في قمة الدوري بثلاثة أهداف دون رد وبعتلي صدارة الترتيب برصيد ٣٤ نقطة.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ويدخل الشياطين الحمر المباراة بدافع تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث قبل السفر للمملكة المغربية لخوض غمار منافسات كاس العالم للأندية في الأول من فبراير القادم.

بينما يسعى البنك الأهلي لتحسين نتائج الفريق المتراجعة بشده خلال الفترة الماضية، والهروب من مراكز الهبوط والزحف نحو المنطقة الدافئة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري