ads
الثلاثاء 24 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة  النادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي في مباراة قوية ضمن مباريات الإسبوع الـ15 من منافسات الدوري المصري الممتاز، ويدخل فريق الأهلي المباراة وهو في قمة روحه المعنوية بعد فوزه على غريمة الزمالك في قمة الدوري بثلاثة أهداف دون رد وبعتلي صدارة الترتيب برصيد ٣٤ نقطة.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ويدخل الشياطين الحمر  المباراة بدافع تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث قبل السفر للمملكة المغربية لخوض غمار منافسات كاس العالم للأندية في الأول من فبراير القادم.

بينما يسعى البنك الأهلي لتحسين نتائج الفريق المتراجعة بشده خلال الفترة الماضية، والهروب من مراكز الهبوط والزحف نحو المنطقة الدافئة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري 

بث مباشر مباراة الأهلي الدوري المصري الأهلى الاهلي والبنك الأهلي مباراة الاهلي