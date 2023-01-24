كفر الشيخ تحتفل بعيد الشرطة بحضور المحافظ جمال نور الدين

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 08:01 م

احتفلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء ، بعيد الشرطة ال71 ،حيث قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول، بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد نادر عثمان، مندوب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

كما قرأ الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطنى.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد أبو ريه، الأمن الوطني، واللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عمارة المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أيمن كمال والمقدم أحمد زاهر بمكتب المستشار العسكري والرائد مدحت جمال، وكيل التدريب، ووكلاء الوزارات، والدكتور عبدالناصر شهاوي، مدير الادارة المركزية للمنطقة الازهرية، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وكيل وزارة الأوقاف، والقس أيوب عزت، كاهن كنيسة السيدة العظيمة ماجر جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ، رجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة، إلى اللواء خالد عبدالسلام،، مدير أمن كفر الشيخ، والضباط والجنود والأفراد بمناسبة حلول الذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، كما قدم درعا لمدير أمن كفر الشيخ.



وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها ،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، و تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالدولة المصرية، داعيا الله أن يحمي الله مصرنا الحبيبة وأبناءنا من رجال الشرطة، وأن ينعم على الوطن والاستقرار للاستمرار في تحقيق التنمية والتقدم.