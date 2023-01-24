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الثلاثاء 24 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة في الأسبوع ١٥

الزمالك وغزل المحلة
الزمالك وغزل المحلة
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ١٥ للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الزمالك يعاني من فقدان النقاط وخسارة الديربي ضد الأهلي بنتيجة ٣- ٠ ليتسع الفارق لثماني نقاط ويتأخر ترتيب الزمالك حامل للمركز الخامس.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر 

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بين فريق الزمالك وغزل المحلة ويحاول فييرا المدير الفني للقلعة البيضاء الخروج من أزمة الثقة وتحقيق الثلاث نقاط من أجل المحافظة على حظوظ الفريق في المنافسة على درع الدوري المصري.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة ويعتمد الفريق الأبيض في التشكيل على حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أسامة نبيه، سيف الدين الجزيري.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة 

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