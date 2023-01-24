أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 09:04 ص

استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2017 جنيها للبيع و 2029 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1765 جنيها للبيع و 1775 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1513 جنيها للبيع و 1521 جنيها للشراء.

وصل أقل سعر عيار ذهب نحو 1177 جنيها للبيع و 1183 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.2 ألف جنيه للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.1 ألف جنيه للشراء.

واخيرا سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.03 مليون جنيه للشراء.