استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 2017 جنيها للبيع و 2029 جنيها للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1765 جنيها للبيع و 1775 جنيها للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1513 جنيها للبيع و 1521 جنيها للشراء.
وصل أقل سعر عيار ذهب نحو 1177 جنيها للبيع و 1183 جنيها للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب 14.12 ألف جنيه للبيع و 14.2 ألف جنيه للشراء.
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.733 ألف جنيه للبيع و 63.1 ألف جنيه للشراء.
واخيرا سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2.017 مليون جنيه للبيع و 2.03 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
استقرت اسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 24 يناير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.