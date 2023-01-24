أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 09:00 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي نحو 29.87 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع.

بينما بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.72 جنيها للشراء و 29.82 جنيها للبيع في بنوك "مصر والأهلي والتنمية الصناعية".

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.85 جنيها للشراء و 29.89 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

كما بلغ سعر دولار أمام الجنيه نحو 29.82 جنيها للشراء و 29.92 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، وفيصل الاسلامي، وHSBC، والأهلي المتحد، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي CIB، وأوظبي التجاري ، الكويت الوطني، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات،ب ولوم، وميد بنك، وقناة السويس، والمصرف المتحد".