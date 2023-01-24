اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى في دمياط والدقهلية

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:50 ص

تشهد اليوم الثلاثاءعدة قرى ومدن بمحافظات شمال الدلتا انقطاع الكهرباء للصيانة الدورية للمحطات بناءً على جدول الصيانة الذي تعتمده الشركة بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وفقًا لشركة توزيع شمال الدلتا للكهرباء.

وتشمل أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء في محافظات شمال الدلتا التالي:

- الدقهلية: قطع التيار الكهربائي عن مدن بلقاس وشربين والمطرية والجمالية والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه، وذلك بقرى سنديلة وشريكة والبيلاوية والزهراء والغمامة والرشبيلي وإبراهيم وتل وعميرة والنصر والوكالة والمنشأة وأبو ياسين وأم السعود والمربع والضهير والجمايلة وأولاد صبور والعصافرة ومساكن السكة الحديد وشميس والعرافي وعزب السنارة وعرب زيدان والعلواية وطه سعد وميت جراح وبستنجد ولوذة وطوخ والعزب والأقلام والحصة وطلبخ.