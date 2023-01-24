اليوم.. لجنة النقل بالنواب تستأنف اجتماعاتها لمناقشة 6 طلبات إحاطة

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:25 ص

تستأنف لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 6 طلبات إحاطة بشأن رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري لتسهيل حركة النقل والمواصلات.

ويتضمن الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:-



- النائب نادر عبده صديق، بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين، والمساندة بمدينة بالعياط بمحافظة الجيزة.

النائب حسام المندوه، بشأن:-



الأول: ضرورة إعادة بناء كوبري مشاة همفرس بمنطقة ببولاق الدكرور الذي تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر.



الثاني: ضرورة تقنين الطلعات والنزلات التي أقامها الأهالي على الطريق الدائري، والمحور في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

الثالث: عدم الانتهاء من أعمال إنشاء وصلة الدائري بين الطريق الصحراوي ونزلة المنصورية.



- النائب محمود هشام توشكي بشأن:-



الأول: عدم تنفيذ كوبري مشاة بسلالم كهربائية بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بديلًا عن كوبري همفرس الذي تم إزالته بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق.

الثاني: ضرورة رفع كفاءة عدد من كباري المشاة وهم كوبرى الخشب، وكوبرى،ناهيا وكوبرى أبو قتادة أمام قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.