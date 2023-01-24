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الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. لجنة النقل بالنواب تستأنف اجتماعاتها لمناقشة 6 طلبات إحاطة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
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تستأنف لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 6 طلبات إحاطة بشأن رفع كفاءة الطرق وإنشاء كباري لتسهيل حركة النقل والمواصلات.

ويتضمن الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:-


- النائب نادر عبده صديق، بشأن إعادة فتح مزلقاني البدرشين، والمساندة بمدينة بالعياط بمحافظة الجيزة.

النائب حسام المندوه، بشأن:-


الأول: ضرورة إعادة بناء كوبري مشاة همفرس بمنطقة ببولاق الدكرور الذي تم إزالته من أجل أعمال إنشاء محور كمال عامر.


الثاني: ضرورة تقنين الطلعات والنزلات التي أقامها الأهالي على الطريق الدائري، والمحور في نطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
الثالث: عدم الانتهاء من أعمال إنشاء وصلة الدائري بين الطريق الصحراوي ونزلة المنصورية.


- النائب محمود هشام توشكي بشأن:-


الأول: عدم تنفيذ كوبري مشاة بسلالم كهربائية بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بديلًا عن كوبري همفرس الذي تم إزالته بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق.
الثاني: ضرورة رفع كفاءة عدد من كباري المشاة وهم كوبرى الخشب، وكوبرى،ناهيا وكوبرى أبو قتادة أمام قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

نقل النواب اللواء علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب