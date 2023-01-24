اليوم.. وزير البترول يترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة للبتروكيماويات

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:20 ص

يترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية للشركة القابضة للبتروكيماويات عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

ومن المقرر أن يستعرض المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة، الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2024/2023، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وتشهد الجمعية العمومية حضور كل من: الدكتور علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيس الهيئة، وهشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.

كما يحضر وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلو وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.