اليوم.. البنك المركزي يصدر أذون خزانة بقيمة 222.5 مليار جنيه

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:15 ص

يصدر البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 40.4 مليار جنيه، 59.6 مليار جنيه، 23.1 مليار جنيه، 99.3 مليار جنيه، آجال 6 شهور، عام، 9 شهور، و3 شهور على الترتيب، بقيمة إجمالية نحو 222.5 مليار جنيه.

يشار إلى أن البنك المركزي، طرح بالأمس أذون خزانة 21.5، و13.5 مليار جنيه، أجل 9 شهور و3 شهور، وتلقى عطاءات بـ23.1 و99.3 مليار جنيه، قبل منها 14.3 مليار جنيه لأجل 9 شهور، و50.6 مليار جنيه لأجل 3 شهور، بسعر فائدة 21.7 و20.6 % على الترتيب.

يشار إلى أن ذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتتميز أذونات الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.