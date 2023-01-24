اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:55 ص

تحت عنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر" تعقد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، مؤتمرها العلمي الدولي السادس، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغيير المناخ، إلى جانب الوفاء بمتطلبات بناء مصر الرقمية، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد توقفه 6 سنوات.

يشار إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفى.

ويتضمن المؤتمر تسع جلسات يحاضر فيها أكثر من 45 عالما وباحثا وأستاذا من المتخصصين من الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية من دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأمريكية والكندية، وعدد من الجامعات العربية.