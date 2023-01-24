اليوم.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلًا رمضان»

الثلاثاء 24/يناير/2023 - 07:24 ص

يفتتح اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض «أهلا رمضان» ببازار بورسعيد الجديد، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، وجودة عالية وكميات كافية.

وتقيم الغرفة التجارية ببورسعيد، المعرض، بالتعاون مع محافظة بورسعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة الرقابة المستمرة على المعرض للتأكد من وجود تخفيضات فعلية على الأسعار ملموسة للمواطنين أقل من مثيلتها بالأسواق، وتوافرها بجودة عالية وكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أن المعرض يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تواجه دول العالم.

من جانبه، أشار رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، إلى أن معرض «أهلا رمضان» يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين وجودة عالية وكميات كافية تلبي كافة احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض، كما أن بعض المشاركين بالمعرض سيوفرون عدد من السلع الأساسية بأسعار التكلفة، ومؤكدا على أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة 30 من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسما، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، ويوفر المعرض كافة احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.