كأس العالم لليد.. المنتخب الوطني يواجه السويد في ربع النهائي

الإثنين 23/يناير/2023 - 11:22 م

خسر منتخب مصر الأول لكرة اليد، مباراته أمام نظيره الدنماركي، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسى لبطولة العالم المقامة حاليًا بالسويد وبولندا، خلال الفترة من 11 يناير، وتستمر حتى 29 يناير الحالي.

تعرض منتخب مصر الأول لكرة اليد لأول هزيمة في بطولة العالم، وخسر أمام الدنمارك بنتيجة 30- 25 في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسى للبطولة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في الدور ربع النهائي بالبطولة رغم الهزيمة، حيث تأهل كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المنتخب الدنماركي الذي تأهل كأول المجموعة برصيد 9 نقاط.

وسيواجه منتخب مصر في ربع النهائي، منتخب السويد صاحب الأرض والجمهور، مساء الأربعاء المقبل.

وقدم الفراعنة مستويات رائعة في البطولة منذ انطلاقها، وحقق منتخب مصر 5 انتصارات في البطولة وتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في المرحلة الأولية بعد الفوز على كرواتيا والمغرب وأمريكا، وتأهل للدور الرئيسي حيث فاز على بلجيكا في أولى مواجهات هذا الدور ثم حقق الفوز على منتخب البحرين، لكنه خسر مباراته الأخيرة أمام الدنمارك.