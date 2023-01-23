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الإثنين 23 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد الرحيم علي ينعى سامي شرف الدين سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، سامي شرف الدين، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وتقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي البوابة نيوز سامي شرف الدين سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر