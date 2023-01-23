عبد الرحيم علي ينعى سامي شرف الدين سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

الإثنين 23/يناير/2023 - 08:56 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، سامي شرف الدين، سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم عبد الرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.