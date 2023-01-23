ندوة في "القاهرة لتسوية النزاعات" حول تنمية "البحر الأحمر" بحضور السفير الياباني

الإثنين 23/يناير/2023 - 04:23 م

نظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع السفارة اليابانية في مصر، ندوة حول التحديات والفرص من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامين في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور السفير الياباني في القاهرة أوك هيروشي، وعدد من المسئولين والخبراء والباحثين المعنيين من الجانبين المصري والياباني.

واستهدفت المائدة المستديرة تبادل وجهات النظر المتعلقة بطبيعة التحديات في تلك المنطقة، وبحث آفاق التعاون المستقبلية من خلال الحوار الذي يتأسس على الاحترام المتبادل؛ وذلك على خلفية تناول التطورات في البحر الأحمر خلال النسخ المتتالية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذي تعد اليابان أحد شركائه الاستراتيجيين. وكذلك متابعة الاجتماع بين وزيري خارجية البلدين الصديقين.