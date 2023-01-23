محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

الإثنين 23/يناير/2023 - 09:19 م

عقد اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعا لمتابعة إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك طبقا لقرار المحافظ رقم 171 لسنة 2022 لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد خيرى مساعد مدير الأمن، المهندس طلب محمد مدير إدارة التعديات، نواب رؤساء المدن التسع، مديرية الزراعة، مسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي، وعدد من الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه وسيتم مواجهته بكل حسم.

ووجه السكرتير العام بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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