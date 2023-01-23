سعر الذهب اليوم الاثنين 23 يناير 2023

الإثنين 23/يناير/2023 - 11:58 ص

سجل سعر الذهب استقرارا ، اليوم الاثنين 23 يناير 2023 في السوق المحلى ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 1780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة 1780 جنيها للجرام دون احتساب المصنعية، مقارنةً بتعاملات أمس الأحد التي سجل خلالها 1780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 1526 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 14 في مصر

سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1187 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يحظَى بأقل طلبٍ من قِبل المصريين نحو 2034 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب 14240 جنيهًا بالسوق المحلية.

سعر أوقية وكيلو الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب أوقية الذهب نحو 63 ألف جنيه، فيما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2034 ألف جنيه.

يذكر أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى في مصر، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.